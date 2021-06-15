Португалия: минимальная зарплата растет быстрее, чем в остальной Европе

В прошлом году минимальная заработная плата в стране выросла, и в этом году Португалия выделяется на фоне других стран.

В отчете Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound) были проанализированы 22 страны, в результате чего Люксембург занял первое место.

Тяжелая экономическая ситуация, возникшая в результате пандемии, негативно повлияла на эволюцию минимальной заработной платы в странах, но в большинстве случаев все еще наблюдается повышение, согласно отчету Еврофонда.

Люксембург занимает первое место в таблице с минимальной заработной платой в 2202 евро в месяц, что эквивалентно увеличению на 2,8% по сравнению с 2020 годом.

В первую пятерку также входят Великобритания (1903 евро, 6,3%), Ирландия (1724 евро, 1%), Нидерланды (1685 евро, 1,9%) и Бельгия (1626 евро, 0%).

Португалия на 11 месте при минимальной заработной плате в 776 евро в месяц (за 14 месяцев) с седьмым по величине приростом в группе из 22 стран. Таким образом, Португалия поднялась на одну позицию, обогнав Грецию с минимальной заработной платой в 758 евро.

В рейтинг не входят такие страны, как Австрия, Дания, Италия, Финляндия, Швеция и Норвегия , минимальная заработная плата которых устанавливается коллективными переговорами. В этих случаях, говорится в документе Eurofound, пандемия неизбежно повлияла на переговоры, что привело к некоторым задержкам в повышении минимальной заработной платы.