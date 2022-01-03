Португалия: минимальная зарплата рекордно выросла

Премьер-министр сообщил о повышении национальной минимальной заработной платы (SMN) до 705 евро, подчеркнув, что около 880 тысяч рабочих будут охвачены «самым высоким за всю историю» повышением.

Национальная минимальная заработная плата была установлена ​​в 1974 году и составляла 3300 эскудо (16,5 евро).

До достижения 705 евро в 2022 году она увеличивалась бы от 31,6% в 1979 году до 2,1% в 2011 году.

Согласно анализу CGTP, если бы SMN развивалась в соответствии с производительностью и инфляцией, зарегистрированной с 1974 года, в 2020 году она достигла бы 1137 евро.