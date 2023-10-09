Португалия: минимальная зарплата вырастет до 820 евро

Ориентиром для повышения зарплат в частном секторе станет 5% в 2024 году, а не 4,8%, как прогнозировалось изначально.

«Номинальное повышение вознаграждения на одного работника на 5% в 2024 году. Гарантированное минимальное ежемесячное вознаграждение достигнет значения 820 евро в 2024 году», - говорится в договоренности, которую правительство достигло с тремя из четырех бизнес-конфедераций и с одной из двух центральных конфедераций.

Соглашение о доходах, подписанное год назад между правительством, конфедерациями работодателей и UGT, предусматривало, что в 2024 году минимальная заработная плата достигнет 810 евро.

Однако в недавнем интервью премьер-министр продемонстрировал готовность идти дальше, вспомнив, что предложение UGT, например, указывает на 830 евро.

С тех пор правительство провело несколько встреч с социальными партнерами, пока в эту пятницу министр президентства в заявлениях для журналистов не подтвердил, что переговоры указывают на повышение национальной минимальной заработной платы до 820 евро, на десять евро больше, чем было согласовано в октябре 2022 года.