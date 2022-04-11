Португалия: минимальная зарплата вырастет в 2023 году

Ожидается, что ежемесячная брутто-минимальная заработная плата вырастет на 45 евро в январе следующего года.

Это намерение было подтверждено Антониу Коштой, лидером PS, на заседании национальной комиссии социалистов, которая прошла 6 апреля для избрания исполнительных органов партии.

Таким образом, премьер-министр подтвердил, что минимальная заработная плата увеличится до 750 евро, сохраняя траекторию, уже определенную правительством, даже при ускорении темпов инфляции в Португалии.

Несмотря на резкий рост цен, Антониу Кошта сохраняет намерение повысить минимальную заработную плату до 750 евро в январе 2023 года, сохранив траекторию, определенную в предвыборной программе.

Цель состоит в том, чтобы достичь в 2026 году минимальной заработной платы в 900 евро.

Гарантированное минимальное ежемесячное вознаграждение в настоящее время установлено на уровне 705 евро после того, как в период с 2021 по 2022 год оно было увеличено на 40 евро.

По данным Министерства труда, в настоящее время гарантированную минимальную заработную плату получают 880 000 португальцев, то есть около четверти работающих в стране.