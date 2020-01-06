Португалия: минимальная зарплата выросла до 635 евро

Накануне минимальная зарплата, как и анонсировалось ранее, выросла до 635 евро. Соответствующий указ был опубликован в государственной газете Diário da República.



Министр труда Ана Годиньо подчеркнула, что последнее повышение минимальной оплаты труда лишь «начало пути». Оптимистичные прогнозы по минимальной оплате труда озвучил и премьер-министр страны Антонио Кошта. По его словам, «минималка» будет расти ежегодно «поэтапно, предсказуемо и устойчивыми темпами». В планах правительства довести размер оплаты до 750 евро к 2023 году.



Однако, как свидетельствует статистика Еврокомиссии, Португалия по прежнему остается в списке стран с самой маленькой «минималкой» среди стран Евросоюза. В антирейтинге, где фигурируют 22 страны ЕС, Португалия занимает шестое место.