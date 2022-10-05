Португалия: минимальную зарплату на госслужбе увеличат

База оплаты труда государственных служащих вырастет вслед за повышением минимальной заработной платы в стране.

С 2023 года минимальная заработная плата государственных служащих составит 761,58 евро, согласно предложению правительства.

Для тех, кто получает эту базовую заработную плату, повышение на следующий год составит 8%, что является наиболее значительным увеличением в процентном отношении для работников государственного управления.

Около 16,7% работников будут охвачены этой прибавкой, согласно правительственным данным.

Предложение правительства предусматривает минимальное увеличение на 52,11 евро для государственных служащих в 2023 году. Для работников, которые получают более 2600 евро брутто, эта мера представляет собой процент с увеличением не менее чем на 2%.