Португалия: минимальную зарплату на госслужбе увеличат

Среда, 05 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: минимальную зарплату на госслужбе увеличат

Правительство повышает базовую оплату труда государственных служащих примерно на 8%, до 761,58 евро.

База оплаты труда государственных служащих вырастет вслед за повышением минимальной заработной платы в стране.

С 2023 года минимальная заработная плата государственных служащих составит 761,58 евро, согласно предложению правительства.

Для тех, кто получает эту базовую заработную плату, повышение на следующий год составит 8%, что является наиболее значительным увеличением в процентном отношении для работников государственного управления.

Около 16,7% работников будут охвачены этой прибавкой, согласно правительственным данным.

Предложение правительства предусматривает минимальное увеличение на 52,11 евро для государственных служащих в 2023 году. Для работников, которые получают более 2600 евро брутто, эта мера представляет собой процент с увеличением не менее чем на 2%.

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