Португалия: минимальный спред от Bankinter

«Новый минимальный спред - 1,10% - доступен для клиентов, которые инвестируют не менее 30% от оценочной стоимости недвижимости и для суммы финансирования, равного или превышающего 150 тыс. евро», - говорится в заявлении банка.

«Данное снижение минимального спреда до 1,1% демонстрирует динамику Bankinter в бизнесе ипотечного кредитования, повторно запустив высококонкурентный спред при сохранении строгой оценки рисков и готовности продолжать оказывать поддержку семьям в осуществлении своих проектов», - заявил Витор Перейра, директор по бизнес-развитию Bankinter.

В остальных шкалах спреды остаются неизменными: 1,25% - для сумм от 100 тыс. евро до 150 тыс. евро и 1,45% - для сумм ниже 100 тыс. евро. «Банк также продолжает кампанию по переводу жилищного кредита, которая поддерживает трансфертные расходы до 1,25% капитала, переведенного в Bankinter. Жилищное кредитное предложение также включает решения с фиксированной процентной ставкой сроком от двух до 30 лет», - заявил банк.