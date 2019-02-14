Португалия: Minipreço продадут по дешевке

Цена за акцию компании упала с 3,7 евро до 67 центов.

Российский миллиардер Михаил Фридман, владелец ряда нефтяных и металлургических компаний, также являющийся акционером испанской Minipreço, объявил, что в ходе публичных торгов (ofertapúblicadeaquisição) намерен приобрести до 70,9% акций группы компаний Dia, владельца Minipreço. Напомним, в настоящий момент компания ослаблена кризисом, цена за акцию упала до 67 центов. Это значительно меньше, чем Фридман заплатил в 2018 году. Тогда он приобрел 29% акций по стоимости от 3,42 до 3,73 евро за акцию.

Некоторые акционеры объясняют стремительное падение цен на акции вредительством со стороны российского миллиардера, который заменял руководителей компании своими кандидатами.

«Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем скупить все ее акции по дешевке. И за всем этим стоит он один, господин Михаил Фридман. У него полно денег, это очень богатый человек. И он, судя по всему, хочет купить Dia, но только по низкой цене. Граничит ли это с мошенничеством? Разумеется», - рассказал один из акционеров Родриго Фернандес Перес изданию «Радио Свобода».

По сообщению испанской прессы, Фридман заинтересован в том, чтобы контролировать компанию полностью и готов инвестировать в нее 800 млн евро.

Напомним, группа компаний Diaзакончила 2018 год с рекордными убытками. Сейчас в сети супермаркетов Minipreço в Испании, Португалии, Бразилии и Аргентине готовятся к массовым сокращениям, будут уволены более двух тысяч человек. По данным испанской газеты Expansión, руководство Diaищет покупателя для аптек Clarel. В Португалии открыты 73 аптеки этой сети.

Михаил Фридман присутствует в группе Dia в качестве акционера с конца июля 2017 года - после того как инвестировал 323 млн евро на приобретение 10% акционерного капитала.