Португалия: Minipreço запускает кампанию низких цен

Среда, 10 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: Minipreço запускает кампанию низких цен

В сети супермаркетов намерены поддерживать самые низкие цены на 150 продуктов.

Директор по рекламе группы компаний DIA Portugal Рикардо Ассунсао сообщил о том, что в сети супермаркетов будет запущена кампания низких цен. Она призвана «укрепить лидерство среди магазинов, предлагающих лучшие цены на рынке».

«В Португалии более 530 мини-магазинов, у нас нет большого ассортимента и не самые большие магазины, но, у нас лучшие цены на рынке», - говорится в заявлении комании.

Ассунсао подчеркнул, что в 2019 году они собиратся поддерживать самыми низкими цены на 150 товаров в течение года.

В последние месяцы DIA Group заявила о вливании капитала в 771 миллион евро. Это произошло после того, как группа компаний фактически перешла фирме LetterOne, которая принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

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