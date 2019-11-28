Португалия: министр пообещал упростить легализацию иммигрантов

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: министр пообещал упростить легализацию иммигрантов

По мнению чиновников, приток иммигрантов улучшит экономику страны.

Упрощение процедуры получения резиденций, а также обеспечение иммигрантов курсами португальского языка являются приоритетными задачами правительства в вопросе интеграции иностранцев в стране. Накануне об этом заявила государственный министр (ministra de Estado e da Presidência) Мариана Виейра да Силва.

«В связи с прибытием все большого количества иммигрантов в Португалию, работа по упрощению легализации крайне необходима», - рассказала министр в ходе конференции в Лиссабоне , посвященной 40-летию организации UNICEF в Португалии.

По ее словам необходимо облегчить длительный переход между прибытием иммигрантов в страну и их легализацией.

«Работа по упрощению выдачи документов, а также преподавание португальского языка – два основных условия для интеграции иммигрантов в стране», - подчеркнула министр.

Также Силва отметила, что эти меры пойдут на пользу не только самим иностранцам, но и экономическому развитию страны.

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