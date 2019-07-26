Португалия: министры советуют запастись бензином в предверии забастовки

Пятница, 26 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: министры советуют запастись бензином в предверии забастовки

Педро Сантуш посоветовал не ждать до 12 августа и перестраховаться.

Министр инфраструктуры Португалии Педро Сантуш порекомендовал жителям страны запастись горючим в предверии очередной забастовки водителей опасных грузов, которая назначена на 12 августа.

Чиновник заявил, что несмотря на то, что правительство проводит переговоры, чтобы избежать забастовки, люди должны быть готовы к «непредвиденным ситуациям». Сантуш посоветовал не ждать до 12 августа и перестраховаться.

В ближайшие дни лидеры профсоюза проведут переговоры с государственной транспортной компанией. В том случае, если стороны придут к соглашению, забастовка может быть отменена.

Напомним, профсоюз водителей опасных грузов (Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas) уведомил о забастовке, которая должна начаться 12 августа. Сообщается, что они будут предоставлять лишь 25% услуг по всей стране. Во время предыдущей забастовки, которая прошла в апреле, водители поставляли 40% услуги в Лиссабоне и Порту. Однако акция привела к дорожному коллапсу во многих районах страны. На дорогах возникли многочисленные заторы из-за километровых очередей к автозаправкам.

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