Португалия: Минсельхоз одобрил помощь фермерам в размере 24,3 млн евро

Пятница, 15 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Минсельхоз одобрил помощь фермерам в размере 24,3 млн евро

Из утвержденной суммы наибольшая доля приходится на сектор производства коровьего молока.

О выделении поддержки в размере 24,3 млн евро производителям коровьего молока, птицы и свинины, было объявлено 14 июля распоряжением Минсельхоза.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мария ду Сеу Антунеш в преамбуле обосновывает выбор секторов птицеводства, свиноводства и коровьего молока, поскольку они обнаруживают значительные негативные экономические последствия.

Из утвержденных 24,3 млн евро наибольшая доля, 13,5 млн евро, приходится на сектор коровьего молока, за которым следуют свинина (6,4 млн евро) и птица (4,4 млн евро).

Выплата поддержки будет производиться Институтом финансирования сельского хозяйства и рыболовства (IFAP) банковским переводом до 30 сентября.

«На самом деле эта поддержка предназначена для содействия экономической устойчивости сельскохозяйственного производства, поддержания его деятельности и способности снабжать рынок», - добавляет Мария ду Сеу Антунеш.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)