Португалия: Минсельхоз одобрил помощь фермерам в размере 24,3 млн евро

О выделении поддержки в размере 24,3 млн евро производителям коровьего молока, птицы и свинины, было объявлено 14 июля распоряжением Минсельхоза.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мария ду Сеу Антунеш в преамбуле обосновывает выбор секторов птицеводства, свиноводства и коровьего молока, поскольку они обнаруживают значительные негативные экономические последствия.

Из утвержденных 24,3 млн евро наибольшая доля, 13,5 млн евро, приходится на сектор коровьего молока, за которым следуют свинина (6,4 млн евро) и птица (4,4 млн евро).

Выплата поддержки будет производиться Институтом финансирования сельского хозяйства и рыболовства (IFAP) банковским переводом до 30 сентября.

«На самом деле эта поддержка предназначена для содействия экономической устойчивости сельскохозяйственного производства, поддержания его деятельности и способности снабжать рынок», - добавляет Мария ду Сеу Антунеш.