Португалия: Минюст передаст 44 объекта в Программу доступной аренды

Об этом сообщила министр Катарина Сарменто-и-Каштру 5 апреля в парламенте.

«На следующей неделе мы подпишем протокол с Министерством жилищного строительства, которому мы передаем первые 44 объекта юстиции, бывшие дома магистратов, которые будут подлежать восстановлению IHRU (Институт жилищно-городской реабилитации)», - заявила Катарина Сарменто-и-Каштру во время слушаний в парламентском комитете по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям.

«Они будут включены в Программу доступной аренды с возможностью доступа для любых работников юстиции, которые соответствуют критериям Программы», - добавила он.

Министр заявила, что с этой целью она подпишет протокол с Министерством жилищного строительства, чтобы «обратить вспять сокращение инвестиций, которое существовало в течение десятилетий в жилье для работников юстиции».

Укрепление рынка доступной аренды - одна из мер, включенных в пакет «Больше жилья», недавно одобренный правительством.

Пакет мер, предложенный правительством, оценивается в 900 миллионов евро и предлагает реагировать на жилищный кризис по пяти направлениям: увеличение предложения недвижимости, используемой в жилищных целях, упрощение процедуры лицензирования, увеличение количества домов в аренде, борьба со спекуляцией и защита семьи.