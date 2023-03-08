Португалия: мирандский язык под угрозой

Мирандский язык, признанный 24 года назад вторым официальным языком Португалии, может исчезнуть в течение 20 лет из-за отказа от него государственных и частных организаций.

По крайней мере, к такому выводу пришло исследование, проведенное Университетом Виго в Испании, которое указывает на изучение языка в школах, считая, что оно потерпело неудачу.

Исследование Университета Виго приходит к выводу, что мирандский исчезнет, ​​потому что только 2% молодых людей используют этот язык.

Решением для обращения вспять этой тенденции, говорится в том же исследовании, является ратификация Европейской хартии языков меньшинств и необходимость принятия нового мирандийского закона, обновленного в соответствии с запланированными действиями и мерами.

По словам Жузе Энрике Кошты, профессора Университета Виго, который координировал исследование «Настоящее и будущее мирандского языка», язык выходит из употребления, особенно среди молодежи.

По оценкам, около 3500 человек знают этот язык, из них около 1500 регулярно им пользуются. «Это происходит по двум причинам. Во-первых, резкое падение использования. Среди старшего поколения использование языка составляет около 70 или 80%, среди молодого поколения - около 2%. На данный момент всего 1 или 2 % говорящих в возрасте до 18 лет. У языка нет гарантированного будущего», - подчеркнул он.

Исследователь считает, что изучение языка в школах было провалом, и для его сохранения необходимо участие всех, особенно правительства. «Один или два часа в неделю на языке меньшинства - это ничто, это должно быть как минимум половина подросткового возраста. Если вы хотите сохранить язык, вы должны взять на себя серьезное обязательство, обязательство со стороны ученика, родителей ученика, особенно политический класс, который должен принять меры и утвердить необходимые бюджеты для проведения этих кампаний, включая фискальные меры», - сказал он.

Исследование было основано на 350 опросах, проведенных среди населения муниципалитета Миранда-ду-Дору в округе Браганса группой студентов Университета Виго под названием Brigada da Língua.