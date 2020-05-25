Португалия: мировые СМИ обсуждают вирусное фото президента Марсело де Соуза

Понедельник, 25 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: мировые СМИ обсуждают вирусное фото президента Марсело де Соуза

О португальском лидере написали El País и Daily Mail.

Страницы известных британских и испанских газет посвящены фотографии португальского президента Марсело де Соуза в супермаркете. Президента заметили в очереди, где он стоял вместе с остальными покупателями с тележкой с покупками. Снимок стал вирусным и вызвал бурную реакцию со стороны иностранных СМИ.

Мировые издания отметили, что Марсело де Соуза одет в демократичные шорты и футболку, на нем медицинская маска и он соблюдает социальную дистанцию. Никаких сотрудников службы безопасности возле него замечено не было.

Испанская газета El País написала, что именно в том, что «высокий пост не повлиял на близость политика к народу» и кроется секрет популярность президента. Британское издание Daily Mail также посвятило статью главе государства, наградив его эпитетом «самый расслабленный президент в мире».

Напомним, Марсело Ребело де Соуза пришел к власти 9 марта 2016 года без поддержки какой-либо партии. Он уже был широко известен в стране в качестве юриста, университетского профессора и политического аналитика, когда баллотировался на эту должность.

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