Португалия: мировые СМИ обсуждают вирусное фото президента Марсело де Соуза

Страницы известных британских и испанских газет посвящены фотографии португальского президента Марсело де Соуза в супермаркете. Президента заметили в очереди, где он стоял вместе с остальными покупателями с тележкой с покупками. Снимок стал вирусным и вызвал бурную реакцию со стороны иностранных СМИ.

Мировые издания отметили, что Марсело де Соуза одет в демократичные шорты и футболку, на нем медицинская маска и он соблюдает социальную дистанцию. Никаких сотрудников службы безопасности возле него замечено не было.

Испанская газета El País написала, что именно в том, что «высокий пост не повлиял на близость политика к народу» и кроется секрет популярность президента. Британское издание Daily Mail также посвятило статью главе государства, наградив его эпитетом «самый расслабленный президент в мире».

Напомним, Марсело Ребело де Соуза пришел к власти 9 марта 2016 года без поддержки какой-либо партии. Он уже был широко известен в стране в качестве юриста, университетского профессора и политического аналитика, когда баллотировался на эту должность.