Португалия: митинг против расизма в Лиссабоне и Порту

Понедельник, 08 Июнь 2020 Португалия

Португалия: митинг против расизма в Лиссабоне и Порту

Лидеры профсоюза полицейских заявили на демонстрантов в прокуратуру.

Тысячи горожан в Лиссабоне, Порту и Коимбре накануне вышли на улицы, чтобы поддержать протестующих против расизма и полицейского беспредела в Соединенных штатах. Они прошлись по центральным улицам города, держа в руках плакаты и выкрикивая лозунги. Напомним, в Миннеаполисе после задержания полицейскими скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. При задержании один из стражей порядка в течение нескольких минут надавливал на шею задержанному, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается.

Демонстрация возмутила лидеров профсоюзов полицейских. Некоторые из португальцев вышли с плакатами, которые по мнению профсоюзных организаций, «разжигали ненависть к полицейским». Так, один из присутствующих на митинге держал плакат с надписью «Хорошая полиция – это мертвая полиция». Об этом сообщает издание Lusa.

Лидеры профсоюзов полицейских ASPP уже обратились с заявлением в прокуратуру на разжигание ненависти к полиции со стороны демонстрантов. Представитель профсоюза Пауло Родригеш сообщил, что не знает были ли лозунги согласованы какой-либо группой или же это была частная инициатива. Однако, по его словам, это «не тот тип лозунгов, который способствует созданию более справедливого и свободного общества». Родригеш рассказал, что заявление в прокуратуру поступит на всех демонстрантов, которые пропагандировали или поощряли ненависть к полицейским.

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