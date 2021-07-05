Португалия: многие португальцы проведут отпуск дома

Таковы результаты онлайн-опроса, проведенного организацией по защите прав потребителей Deco Proteste.

Во время летних каникул 2021 года Португалия является предпочтительным местом для местных жителей, особенно побережье, которое примет около 40% португальцев.

Остальные португальцы направятся в «горные и сельские районы» (около 20%), и «около 8% будут путешествовать по стране, чтобы посетить города с севера до юга Португалии».

Однако до сих пор есть 20% колеблющихся, которые не знают, что будут делать этим летом, а двое из десяти решили остаться дома.

Лишь 6% респондентов поедут за границу, в основном это молодые люди в возрасте от 25 до 39 лет.

Что касается расходов, в среднем респонденты ожидают потратить на отпуск в этом году немногим более 600 евро, но для тех, кто направляется на побережье, расходы возрастают до чуть более тысячи евро.

Что касается пандемии Covid-19, «в целом португальцы чувствуют себя в безопасности, посещая места для отдыха». Например, 57% респондентов считают безопасным пребывание в отеле, и только 26% чувствуют себя там неуверенно.