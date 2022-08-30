Португалия: много молодежи находятся вне рынка труда

По данным Евростата, в 2021 году Португалия была десятой страной в ЕС наибольшим количеством молодых студентов в возрасте от 15 до 29 лет, выбывших из рынка труда.

Это эквивалентно 86,9%, что выше среднего показателя по Евросоюзу (73,4%).

Данные были опубликованы Статистическим управлением ЕС (Евростат) и показывают, что в прошлом году 86,9% молодых португальских студентов в возрасте от 15 до 29 лет не работали , в то время как еще 10,3% работали и 2,9% были безработными.

В целом по ЕС в 2021 году 23% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, получающих формальное образование, также были трудоустроены, а 3% искали работу и были готовы приступить к работе (то есть числились безработными).

Тем не менее, большинство молодых европейских студентов (73%) были вне рабочей силы (ни занятые, ни безработные).

С более высоким, чем в Португалии, процентом неработающих молодых студентов в 2021 г. были Румыния (97,4%), Словакия (95,4%), Болгария (94,2%) , Венгрия (94%), Хорватия (92,5%), Италия (92%), Греция (91,8%), Чехия (91,2%) и Польша (87,1%).

В этих данных о безработице среди молодежи и участии молодежи в образовании и на рынке труда Евростат отмечает, что «скорость, с которой молодые люди переходят от образования к рынку труда, сильно различается в государствах-членах ЕС».

В некоторых странах молодые люди начинают работать, например, в форме неполного рабочего дня, работы в выходные или в дни учебы, при этом продолжая участвовать в формальном образовании.

По странам в 2021 году в Нидерландах был самый высокий процент студентов в возрасте от 15 до 29 лет, которые были трудоустроены во время учебы (70%), за ними следуют Дания (49%) и Германия (42%).

Напротив, самые низкие проценты занятости среди молодых студентов были обнаружены в Румынии (2%), Словакии (4%), Венгрии и Болгарии (по 5%).