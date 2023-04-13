Португалия: много жалоб на частное здравоохранение

Четверг, 13 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: много жалоб на частное здравоохранение

Министр здравоохранения Мануэл Писарро заявил, что рост числа жалоб от пациентов является поводом для беспокойства.

«Я просто отмечаю, что жалобы, как я уже сказал, увеличились, прежде всего в частном секторе. Но для меня это не повод для удовлетворения, а повод для беспокойства», - сказал он.

В конце встречи с Национальной ассоциацией португальских муниципалитетов (ANMP), которая состоялась в Коимбре, журналисты задали Мануэлу Писарру вопрос о росте числа жалоб пользователей, основываясь на данных Портала жалоб.

«Люди стали более требовательными, и я думаю, что в значительной степени это связано с трудностями, возникшими в годы пандемии. Это были годы, когда система здравоохранения, как государственная, так и частная, подвергалась большому стрессу, и сейчас нам нужно посмотреть, сможем ли мы восстановить баланс наших возможностей реагировать на людей», - сказал министр.

Исследование, опубликованное на прошлой неделе, показало, что в первом квартале 2023 года на портале Portal da Queixa было зарегистрировано 1298 жалоб, связанных с областью здравоохранения, что примерно на 62% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года, когда было зарегистрировано 806 жалоб.

«Данные, проанализированные в отношении услуг, предоставляемых государственными и частными больницами, медицинскими центрами и медицинскими клиниками, показывают, что частная система является наиболее целевой, поскольку в первом квартале на нее было подано 480 жалоб, что свидетельствует о росте на 220% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда было зарегистрировано только 150 обращений», - подчеркнул Мануэл Писарро.

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