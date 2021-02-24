Португалия: мода возвращается в цифровом формате

«Пандемия Covid-19 вынудила все недели моды в мире оцифровать свои презентации в этом сезоне, и Portugal Fashion не станет исключением», - сообщила директор мероприятия Моника Нету.

Portugal Fashion 2021 года будет называться «The Sofa Edition», подчеркивая выполнение своей миссии по распространению национальной моды, но с обеспечением того, чтобы люди оставались дома, добавила Моника Нету.

В календаре трех дней модного мероприятия в цифровой версии представлены новые коллекции дизайнеров Marques'Almeida, Alexandra Moura, Miguel Vieira, David Catalán, Ernest W. Baker, Maria Gambina, Diogo Miranda, Katty Xiomara, Inês Torcato, Hugo Costa, Sophia Kah и Luís Onofre.

Контент будет предварительно записан в Alfândega do Porto за несколько дней до официальных дат.