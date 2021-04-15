Португалия: ModaLisboa открывает свои двери в 56 раз

С 15 по 18 апреля на Неделе моды свои предложения представят более 20 национальных брендов и дизайнеров.

Каждый сможет следить за представлением через экраны компьютеров, мобильных телефонов или телевизоров.

По заявлению организации, в этом году у участников будет четыре дня, чтобы «полюбоваться авторской модой, обсудить будущее, подробно познакомиться с международными проектами и национальной текстильной промышленностью, приобрести португальский дизайн и принять участие во встрече моды и инноваций».

Через приложение для мобильных телефонов и планшетов, приложение TV для клиентов МЕО, микросайт и учетные записи ModaLisboa в различных социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter) можно наблюдать дефиле, интервью, закулисные репортажи, беседы, мастер-классы и цифровое шоу талантов.

Среди брендов и создателей, представивших коллекции в этом выпуске - Béhen, Nuno Baltazar, Awaytomars, Hibu, Buzina, Constança Entrudo, Valentim Quaresma, Carlos Gil, Gonçalo Peixoto, Luís Carvalho, Ricardo Preto и Ricardo Andrez.

Кроме того, будут представлены коллекции пяти финалистов конкурса Sangue Novo, предназначенного для финалистов курсов высшего образования в области дизайна одежды в национальных и международных школах и молодых дизайнеров, начинающих свою карьеру.

Первое шоу ModaLisboa состоялось 30 лет назад, в апреле 1991 года. На тот момент 13 дизайнеров представили коллекции на зиму 1991/92 года.