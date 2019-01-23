Португалия: «молчаливый убийца»

А в большинстве португальских домов его нет вообще. Поэтому, когда на улице холодно, в ход идут камины, печи, разного рода обогреватели и даже газовые плиты и жаровни.

И мало кто задумывается об опасности угарного газа (окись углерода) - вещества без запаха, бесцветного и практически незаметного, который считается «молчаливым убийцей». Достаточно какое-то время находиться в непроветриваемом или плохо вентилируемом помещении, чтобы произошло худшее. Такие симптомы, как головная боль и тошнота, возникающие при вдыхании угарного газа, можно сразу не принять за интоксикацию, что повышает опасность.

В самом начале 2019 года печальная новость пришла из Сан-Жоау-да-Пешкейра, Визеу: супруги-эмигранты из Франции, которые приехали в Португалию чтобы отпраздновать Рождество и Новый год, скончались после отравления угарным газом при обогреве дома с помощью жаровни. В ноябре прошлого года в Саброза, Вила-Реал, по той же причине погибла целая семья из пяти человек: отец, мать, дядя и две дочери в возрасте девяти и 14 лет. Трем женщинам из Мезау Фриу, также в ноябре 2018-го, повезло: они вовремя получили медицинскую помощь после отравления угарным газом и выжили. В новогоднюю ночь-2018 от отравления в Понта-Делгада на Азорских островах скончалась известная серфер Тания Оливейра. Эти единичные случаи отражают всю степень опасности угарным газом.

Согласно данным Центра неотложной помощи пациентам (CODU), за шесть лет, в период с 2012 по 2018 годы (до 25 ноября), были зарегистрированы 42 случая смерти от вдыхания угарного газа и 4.758 различных инцидентов, с ним связанных.

В прошлом году в Информационный центр антидотов (CIAV) поступили 32 просьбы о помощи и консультации, связанные с окисью углерода (для сравнения, в 2017 году - 38).

CIAV функционирует как «телефонный медицинский центр в области токсикологии, отвечающий за своевременное предоставление необходимой и адекватной информации медицинским работникам или общественности в целом с целью правильного и эффективного подхода к жертвам интоксикации». Что касается смертельных случаев, источник в INEM заявил, что «из звонков, полученных в CIAV, ни один не касался случаев смерти».

Чтобы избежать беды, CIAV советует проветривать помещения ,где находятся камины, буржуйки и пр., никогда не использовать обогреватели с открытым источником огня в спальне, регулярно проверять работу выхлопных систем и использовать детекторы угарного газа.

О том, что уровень содержания угарного газа в помещении выше допустимого, говорят такие основные признаки, как головные боли, тошнота, одышка, головокружение, коллапс (угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов; проявляется резкой слабостью, заостренными чертами лица, бледностью, похолоданием конечностей и др.) и, в конечном итоге, потеря сознания. Если вы подозреваете отравление, то всегда можете позвонить в CIAV (808 250 143), а в более серьезных случаях - по номеру 112.