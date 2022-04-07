Португалия: молочная промышленность призывает повысить цены

Четверг, 07 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: молочная промышленность призывает повысить цены

В противном случае отрасль может быть не в состоянии выполнить обязательства по поставкам на национальном рынке.

Национальная ассоциация молочной промышленности (ANIL) предупредила о «великом отчаянии» отрасли из-за того, что она не может «переложить на свои продажные цены значительное увеличение затрат».

«Принимая на себя обязанности последних игроков в цепочке, супермаркетам придется учитывать насущную необходимость повышения цен, особенно на уровне дистрибьюторских брендов, превращая это в приемлемую ценность для потребителя», - говорит ANIL.

«Дистрибьюторские сети, а именно сеть LIDL, не могут продолжать пассивно наблюдать за ожидаемым исчезновением национального производства, не поспевая за усилиями, уже приложенными отраслью для увеличения себестоимости продукции», - настаивает ассоциация.

Согласно ANIL, политика обесценивания молочной продукции лишит отрасль «способности выполнять свои обязательства по поставкам на национальный рынок».

«В краткосрочной перспективе это приведет к банкротству многих компаний с очевидными социальными последствиями для их работников и с реальным влиянием на поставку отечественных молочных продуктов на рынок», - предупредила ассоциация.

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