Португалия: молочной продукции достаточно на период эпидемии

Ассоциация производителей молока в Португалии (APROLEP) заверила, что в стране достаточно молочной продукции на период кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Отрасль способна справиться с трудностями и обеспечить фермерам нормальную работу.



«Нет причин для беспокойства. Кроме этого, у нас достаточно еды для животных», - сообщил Карлуш Невеш, представитель организации, подчеркнув, что отрасль работает без сбоев. Невеш, однако, признал существование некоторых проблем с доставкой специальных добавок в рацион животных.



По словам Невеша, молочные комбинаты и фермы уже установили «новые, жесткие стандарты гигиены и безопасности на работе». При этом, представитель организации напомнил, что вирус «не передается с пищей».



Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов также сообщила об отсутствии риска заражения молоком или другой пищей. Кроме этого, молоко, употребляемое португальцами, подвергается тепловой обработке, что гарантирует его безопасность.