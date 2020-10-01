Португалия: молодежь читает все меньше и меньше

Согласно опубликованному исследованию Национального плана чтения, учащиеся 3-го цикла и среднего образования читают меньше, чем в прошлые годы.

В 2019 году большинство из 7469 опрошенных студентов признались, что прочитали менее трех книг для удовольствия в течение 12 месяцев, предшествующих опросу.

Между третьим и вторым циклами около 21,8% молодых людей заявили, что они не читали никаких книг.

Это намного больше, чем в 2007 году, когда такой же ответ дали только 11,9%.

Такая тенденция прослеживается на обоих уровнях образования, но именно в средней школе разница между двумя периодами больше: процент учащихся, которые не читали ни одной книги на досуге, увеличился с 11,3% до 26,2%.

В числе причин такого изменения статистики называют введение обязательного 12-летнего образования, что ухудшило состав школьников, отношение к пользованию библиотеками, а также упадок семейных традиций чтения.