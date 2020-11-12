Португалия: молодежь меньше курит, но больше пьет

С 2003 года потребление табака среди молодежи в возрасте до 16 лет в Португалии снижается, но за последние четыре года потребление алкоголя несколько увеличилось.

Такие выводы сделаны в «Европейском проекте школьного обследования по алкоголю и другим наркотикам (ESPAD)», который позволяет отслеживать европейские тенденции в отношении вредных привычек среди 16-летних.

Отчет указывает на сокращение потребления традиционного табака на 3%, хотя в среднем в ЕС потребление снизилось на 5%.

Также снизилось потребление электронного табака (на 5%), причем Португалия стала второй страной с наименьшим количеством потребителей этого типа сигарет.

В период с 2015 по 2019 год Португалия показала небольшое увеличение потребления алкоголя: процент 16-летних студентов, которые выпили хотя бы один алкогольный напиток в своей жизни, увеличился с 71% до 77%.

Что касается других видов аддиктивного поведения, более половины португальских молодых людей проводят много времени в социальных сетях в выходные дни и признают, что у них есть проблемы, связанные с привязанностью к соцсетям, и 24% - к онлайн-играм.

Азартные игры с наличными, в которых за последний год приняли участие около 22% молодых людей, что соответствует среднему европейскому уровню, происходит в основном за пределами Интернета, поскольку онлайн-лотереи привлекают лишь 6% молодых людей. Португальцы предпочитают традиционные лотереи и ставки на спорт.