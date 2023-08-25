Португалия: молодежь не всегда выбирает домашнюю еду

Исследование Фонда Франсиско Мануэля душ Сантуша показывает, что именно на завтрак и обед съедается больше еды, не приготовленной дома.

Четверть молодого взрослого населения уделяет мало времени или вообще не уделяет времени приготовлению пищи и склонна недооценивать практическую пользу от регулярного приготовления и употребления еды дома.

Согласно исследованию, социализация и развлечения являются факторами, которые молодые люди ценят во время еды.

Ужин вне дома происходит только в 13% случаев, и в этих случаях он чаще встречается у друзей и семьи (6%), чем в ресторанах (4%).

Команда исследователей подчеркнула, что половина португальцев посвящает приготовлению пищи не менее одного часа, а 27% готовят, но тратят на приготовление еды менее часа в день, а двое из 10 человек никогда не готовят.

Среди женщин трое из четырех тратят на приготовление пищи не менее одного часа в день, что в процентном соотношении в три раза превышает мужскую статистику.