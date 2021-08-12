Португалия: молодежь покидает родительский дом только после 30 лет

По данным Евростата, опубликованным 12 августа, португальские молодые люди покидают родительский дом в среднем до 30 лет, что ставит Португалию выше среднего показателя среди государств-членов ЕС: 26,4 года в 2020 году .

Хорватия является страной, где молодые люди покидают родительский дом позже (32,4), за ней следует Словакия (30,9), Мальта и Италия (по 30,2).

Португалия занимает пятое место. С другой стороны, в Дании (21,2 года), Люксембурге (19,8 года) и Швеции (17,5 года) молодняк раньше покидает семейное гнездо.

Другой вывод заключается в том, что в странах, где молодые люди покидают домохозяйство в более старшем возрасте, с большей вероятностью будет выше процент молодых людей без работы, с меньшим уровнем образования и обучения.

Почти во всех государствах-членах женщины рано покинули дом своих родителей: мужчины - в 27,4 года, женщины - в 25,4 года. Эта тенденция наблюдалась во всех странах, за небольшим исключением в Швеции.

В Швеции, Люксембурге и Эстонии зафиксированы наименьшие гендерные различия с разницей в 0,1, 0,4 и 0,5 года, соответственно, между молодыми мужчинами и женщинами, покидающими дом своих родителей.