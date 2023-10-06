Португалия: молодежь все реже владеет недвижимостью

Если два десятилетия назад 70% молодых людей владели собственным жильем, то сегодня этот процент составляет всего 40%.

За последние десятилетия панорама доступа к жилью в Португалии сильно изменилась.

В начале 1980 годов менее 60% семей владели своим основным местом жительства, а почти 40% жили в арендованных домах, сообщает Банк Португалии в октябрьском экономическом бюллетене, опубликованном 4 октября.

В последующие два десятилетия число семей, владеющих собственным домом, увеличилось, достигнув рекордной цифры в 2001 году: около 76% домохозяйств владели собственным домом.

«Экономический рост страны способствовал этому движению, которое передалось семейным доходам, более широкому доступу к кредитам в результате либерализации финансовых рынков и интеграции в Евросоюз», - объясняет Banco de Portugal.

Данные, предоставленные регулятором, показывают резкое падение доли молодых домовладельцев за последние два десятилетия: в 2001 году 70% семей были домовладельцами в возрасте 25/34 лет (родившихся в 1967-1976 гг.).

В 2021 году доля домовладельцев среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (родившихся в поколении 1987-1996 годов) упала до 40%.

Более того, «процент владельцев в возрасте до 25 лет упал до менее 35% в поколениях, родившихся после 1986 года», что можно сравнить со значениями от 45% до 55% в поколениях, родившихся в предыдущие три десятилетия.

Такая динамика произошла потому, что «молодые семьи особенно пострадали от роста уровня безработицы в период 2000-2014 годов в результате слабого экономического роста начала 2000-х годов и кризиса суверенного долга», - поясняет Банк Португалии, подчеркивая что «в семьях, где представитель моложе 35 лет, процент собственников в 2021 году упал до уровня 1981 года».

Банк Португалии сообщает, что в 1981 году среди семей домовладельцев только 14% имели ипотечный кредит. Этот процент можно сравнить с максимальным показателем в 43% в 2011 году, который в итоге скорректировался до 38% в 2021 году.