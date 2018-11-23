Португалия: молодого парня закололи в доках
Сегодня ранним утром в доке Santo Amaro в Лиссабоне во время драки был убит 22-летний парень, а трое других получили ранения.
Как пишет Correio da Manhã, ссора с оскорблениями между несколькими посетителями началась еще в баре, которая затем переросла в драку на улице, в ходе которой жертва получил несколько ножевых ранений. Двое друзей молодого человека перевезли его в госпиталь São José в Лиссабоне, где он скончался.
Согласно заявлению полиции, нападающему, который был идентифицирован друзьями жертвы, будет предъявлено обвинение в преступлениях, квалифицированных как убийство и владение запрещенным оружием.