Португалия: молодой лев из "Спортинга" - новая цель топ-клубов

Когда Джанлуиджи Доннарумма стал капризничать при продлении контракта с «Миланом» и возникла явная угроза ухода Джиджо в «Пари Сен-Жермен», то миланцы были спокойны. «Пусть уходит, если ему неймётся. У нас есть кем его заменить». И этот кто-то ровесник Доннаруммы, вратарь лиссабонского «Спортинга» Луиш Машимиану. Потом Джиджо передумал уходить из «Милана». Покупка Машимиану стала неактуальной. Что вовсе не отменяет факта, что молодой португалец может вырасти во вратаря очень высокого класса, пишет yandex.ru.

Луиш — воспитанник «Браги», но талантливого юношу заметили столичные одноклубники (если вы забыли, то и клуб из Браги тоже «Спортинг»). Луишу тогда было 15 лет. И вот уже пятый год он принадлежит лиссабонским «львам». Играл за юношеские и молодёжные сборные Португалии, после ухода Руя Патрисиу в «Вулверхэмптон» тренировался с основным составом. Но весь прошлый сезон оставался третьим вратарём «Спортинга» после бразильца Ренана Рибейро и француза Ромена Салена. Видимо в клубе считали, что Луишу пока рано. И когда Доннарумма был основным не только в «Милане», но и сборной, его португальский сверстник только мечтал посидеть на лавочке в матчах чемпионата Португалии. Эта маленькая мечта осуществилась в текущем сезоне. Сален покинул команду, и Машимиану стал вторым вратарём «львов». Первым оставался Ренан Рибейро.

Так было вплоть до ноября. Пока не получил травму Ренан. Луиш встал в ворота в игре с «Жил Висенте». Дебют — хуже не придумаешь. Три пропущенных мяча в игре с не самым сильным соперником. В «Спортинге» даже обрадовались, что повреждение Ренана несерьёзно. Ещё две недели, и он вернётся. А пока нужно было перетерпеть с необстрелянным юношей. А тот, преодолев волнение, очень достойно отыграл с «Морейренсе» и «Санта-Кларой». Ренан же недолечившись как следует на тренировке усугубил свою травму. До сих пор находится в лазарете. Но теперь Ренан может не спешить, похоже, что «Спортинг» уже сделал свой выбор.

На момент приостановки футбольного чемпионата Луиш Машимиану сыграл 13 матчей в португальской Суперлиге, в которых пропустил 14 мячей. В пассив, помимо упоминавшегося матча с «Жил Висенте», можно занести и проигранную с результатом 1:3, встречу с «Фамаликау». «Спортинг» уступил и «Порту» и «Бенфике». Молодой вратарь пропустил по два мяча в этих встречах, но ошибок не совершил. В Лиге Европы Луиш принял участие в четырёх встречах и пропустил семь мячей.

Четыре из них пришлись на ответную встречу с «Башакшехиром». Возможно, у тренеров есть претензии к Машимиану, и у самого Луиша есть причины быть недовольным собой, но в целом он оставил очень хорошее впечатление.