Португалия: молодые художники на Травессе

Среда, 13 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: молодые художники на Травессе

«Молодые художники на Травессе» - это выставочный проект Травесса-да-Эрмида в Лиссабоне.

Этот ежегодный проект состоит из презентации четырех индивидуальных экспозиций четырех молодых художников. В проекте 2018 года участвуют Сара Меалья (Sara Mealha), Фернау Круш (Fernão Cruz), Патрисия Серрау (Patrícia Serrão) и Родригу Роза (Rodrigo Rosa).

Инициатива направлена на распространение современного португальского искусства с конкретной ставкой на молодежь и молодые таланты.

Время проведения: c 23 февраля по 21 марта

Место проведения: Lisboa

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