Португалия: молодые художники на Травессе

Этот ежегодный проект состоит из презентации четырех индивидуальных экспозиций четырех молодых художников. В проекте 2018 года участвуют Сара Меалья (Sara Mealha), Фернау Круш (Fernão Cruz), Патрисия Серрау (Patrícia Serrão) и Родригу Роза (Rodrigo Rosa).

Инициатива направлена на распространение современного португальского искусства с конкретной ставкой на молодежь и молодые таланты.

Время проведения: c 23 февраля по 21 марта

Место проведения: Lisboa