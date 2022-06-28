Португалия: молоко дешевеет, фермы закрываются

Вторник, 28 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: молоко дешевеет, фермы закрываются

Цены на молоко при производстве и рост затрат приводят к закрытию молочных заводов, и может возникнуть нехватка этого продукта.

Об этом предупредила Ассоциация производителей молока Португалии (Aprolep).

Цены на молоко и некоторые производные, выплачиваемые производителю, выросли с начала года в Португалии, но остаются одними из самых низких в Европейском Союзе.

«Есть крупные молочные фермы, которые уже закрылись, и многие производители думают закрывать или сокращать производство. У нас бывают ситуации, когда производители ограничивают воду из-за орошения, а другие покупают кукурузный силос, который намного дороже. Если у них нет цены, которая позволяет им оплачивать расходы, единственное решение - сократить закупки и производство », - сетует генеральный секретарь Aprolep Карлос Невес.

«Боюсь, что к тому времени, когда промышленность и дистрибуция проснутся, будет слишком поздно», - подчеркнул Карлос Невес.

Стоимость молока, купленного на приемных станциях и в коллективных доильных залах, составила в апреле 0,368 евро за литр, тогда как в первый месяц года она составляла 0,338 евро.

Та же тенденция наблюдалась и на Азорских островах: цена, выплачиваемая отдельным производителям (у которых есть холодильный резервуар на ферме и транспортировка на заводе), выросла с 0,317 евро за литр в январе до 0,333 евро в апреле.

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