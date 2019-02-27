Португалия: «Монако» может выкупить Мартинша у «Атлетико»

Среда, 27 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Монако» может выкупить Мартинша у «Атлетико»

Полузащитник Желсон Мартинш может стать игроком «Монако» на постоянной основе.

В конце января 23-летний футболист перешел в клуб лиги 1 на правах аренды из «Атлетико». Как сообщает RMC Sport, «Монако» хочет выкупить контракт Мартинша у мадридцев.

Португалец провел за «Монако» пять матчей в чемпионате Франции, в которых забил три гола и сделал столько же результативных передач. В составе «Атлетико» он принял участие в 12-ти встречах, отметившись одним забитым мячом, пишет news.sportbox.ru.

Также в активе у Мартинша 21 матч за сборную Португалии.

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