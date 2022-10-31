Португалия: Мондегу приглашает на прогулку

Понедельник, 31 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Мондегу приглашает на прогулку

Пешеходные дорожки Mondego открыты для публики благодаря инвестициям в четыре миллиона евро.

Пешеходные дорожки Мондего в муниципалитете Гуарда, входящие в состав природного парка Серра-да-Эштрела и геопарка Эштрела откроются для публики 6 ноября.

Инвестиции в размере около четырех миллионов евро, 85% софинансирования со стороны европейских средств в рамках Центра 2020 года, FEDER, взал на себя муниципалитет Гуарды.

«Это фундаментальная инвестиция в развитие туризма в Гуарде и во всем регионе. Эта работа станет ориентиром для туризма и отдыха в нашем округе», - заверил мэр Сержиу Кошта.

По словам Сержиу Кошты, Гуарда «готова начать путь к успеху в привлечении туризма и экономической деятельности на национальном и международном уровнях».

Маршрут вдоль берегов реки Мондегу и ее притоков составляет около 12 километров. Пешеходные дорожки начинаются у плотины Калдейран, затем проходят через долину Мондегу, на территориях городов Тринта и Вила Соэйро, и заканчиваются в горах, в Видемонте.

«Маршрут использует пять километров существующих троп и включает в себя семь километров пересечений, пешеходных дорожек и трех подвесных мостов с захватывающими дух пейзажами, где есть множество троп, плотин, водопадов, левад и мельниц», - описывает муниципалитет.

По словам муниципалитета, «это работа по улучшению природного наследия Гуарды, целью которой является показать важность этого региона для страны, подчеркнув культурную и живописную ценность горных деревень и пейзажей».

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