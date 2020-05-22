Португалия: мораторий на арендную плату продлен до 1 сентября.

Парламент страны большинством голосов проголосовал за продление моратория на арендную плату до 1 сентября. Напомним, мораторий был принят в рамках «исключительного и временного» режима защиты как арендаторов (в секторах аренды жилых помещений и коммерческой аренды), так и арендодателей, имеющих финансовые трудности.

Законопроект вступил в силу в апреле, он позволяет арендаторам, испытывающим трудности, использовать кредит для оплаты аренды или пользоваться отсрочками по выплатам. В рамках государственной поддержки предусмотрено приостановление выплаты арендной платы арендаторами, если падение доходов домохозяйства составило более 20% по сравнению с доходами предыдущего месяца или за аналогичный период в предыдущем году.

Кроме того, арендаторы жилья, у которых наблюдается снижение дохода, могут подать заявку на беспроцентный кредит от Института жилищного строительства и городской реабилитации (IHRU). Данный заем предназначен для возможности уплаты «разницы между суммой ежемесячной задолженности по арендной плате и суммой, оставшейся в результате применения к доходу домохозяйства максимальной taxa de esforço в 35%»; при этом остающийся в результате доход домохозяйства не должен быть ниже индексанта социальной поддержки (IAS, в 2020 году - 438,81 евро).

В ходе дебатов госсекретарь по жилищному строительству Ана Пинью подчеркнула, что кредиты от IHRU являются одинаково выгодным решением как для арендаторов так и арендодателей.