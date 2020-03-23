Португалия: мораторий на выплату кредитов

Так, 18 марта министр экономики Мариу Сентену объявил о возможности введения моратория на выплату капитала (тела кредита) и процентов по нему. В настоящее время Центробанком Португалии, банковской системой и, в частности, Португальской банковской ассоциацией (APB) ведется совместная работа по данному вопросу, за которой следит правительство. Все законодательные акты, необходимые для реализации данной меры, будут утверждены к концу этого месяца, сообщил министр.

Вместе с тем, единственный в Португалии государственный банк - CGD - уже объявил о введении шестимесячного моратория на персональные кредиты физических лиц (créditos pessoais), жилищные кредиты, а также кредиты, предоставленные компаниям.

«Исключительный момент, который мы переживаем, требует принятия мер для поддержки компаний и частных лиц в преодолении значительной нехватки ликвидности. В связи с этим CGD решил принять ряд мер в отношении наших клиентов с активными кредитами, которые будут реализованы незамедлительно», - заявил глава CGD Паулу Маседу.

Что касается персональных и жилищных кредитов, CGD «будет оценивать, по запросу клиентов, возможное освобождение от выплат по телу кредита (carência de capital) на срок до 6 месяцев.

Кроме того, государственный банк выразил готовность пойти на аналогичные меры в отношении компаний, предлагая пересмотреть ежемесячные выплаты по средне- и долгосрочным кредитам на срок до 6 месяцев.

Также, относительно компаний, CGD приняла решение продлить сроки оплаты в рамках специализированного финансирования в лизинговых моделях для оборудования, наиболее пострадавшего от текущего кризиса, на дополнительные 12-месячные периоды.

Кроме того, будет продлен срок выплаты долгосрочной аренды (leasing) легковых и грузовых транспортных средств на периоды до 12 месяцев или, в качестве альтернативы, введены льготные периоды «carência» до 90 дней.

Меры CGD, нацеленные на поддержку семей, также охватывают иные сферы, помимо кредитования. В частности, в данный кризисный период все денежные переводы по цифровым каналам будут бесплатными, а клиенты, у которые есть счет в CGD, но нет дебетовой карты, будут освобождены от уплаты первого аннуитета.

Остается надеяться, что частные банки, оперирующие в Португалии, последуют примеру госбанка CGD.

Напомним, что именно APB - ассоциация, представляющая банки - предложила правительству Португалии последовать примеру Италии, где были приостановлены выплаты по кредитам со стороны семей и малых и средних предприятий, пострадавших от кризиса, связанного с коронавирусом.