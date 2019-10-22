Португалия: морская экосистема меняется быстрее, чем считалось ранее

Виды морских животных, обитающие в океанах, меняются значительно быстрее, чем десятилетия назад. По данным исследователей, виды животных изменяются почти на треть в течение десятилетия. Исследование ученых шотландского университета опубликовано в журнале Science.

Возможной причиной изменения видом морских животных ученые называют глобальное изменение климата. По мнению исследователей, виды морских животных более чувствительны к изменению климата, поскольку они не контролируют свою внутреннюю температуру и не имеют возможность уйти в тень.

Сообщается, что ученые пришли к таким выводам, изучив данные за последние 40-50 лет. Ученые подчеркивают, что точные причины тревожной тенденции пока не известны.