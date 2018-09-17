Португалия: мошеннические «больничные»

В частности, в ходе исследования были выявлены 3 тысячи специалистов, работающих в секторе образования, находившихся на больничном необоснованно.

Согласно отчету, «в результате проведения около 6 тысяч медицинских комиссий в секторе образования в конце 2017 года с целью выявления необоснованного отпуска по болезни работники вернулись к своим служебным обязанностям в более чем половине оцениваемых случаев».

Инспекции проводились в период с марта по август и заключались в разработке «новой системы мониторинга для оценки ситуации с прогулами». Цель Европейской комиссии, также принятая Министерством финансов в государственном бюджете на 2018 год, заключается в сокращении этого явления. Для министерства, возглавляемого Мариу Сентену, конкретной целью является сэкономить 60 млн евро.

Оценивая результаты исследования, Жоау Диаш да Силва из Национальной федерации образования (FNE) заявил, что «если имеет место мошенничество, это вина, которая разделяется между врачом и пациентом. По-видимому, в ситуации участвуют медицинские работники, которые выписывают документы о болезни, которые не соответствуют реальности».