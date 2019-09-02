Португалия: мошенники по недвижимости

Мошенники собрали более 1 млн. евро за «сдачу в аренду по дешевой цене» фиктивных объектов недвижимости в Португалии. Об этом сообщила организация DECO на прошлой неделе, которая также разослала предупреждение, в котором указывается, что каждый, кто ищет в аренду недвижимость, должен посмотреть её, прежде чем расстаться с деньгами.

К сожалению, этого не произошло с сотнями людей, которые подали официальные жалобы в полицию. С каждым годом цифры растут, сообщил источник в полиции таблоиду Correio da Manhã - и реальная цифра для жертв почти наверняка будет выше.

В газете приведен типичный пример: «Ана» увидела рекламу в интернете о сдаче 2-хкомнатной недвижимости в центре Лиссабона с гаражом за 500 евро в месяц. Она ухватилась за эту возможность, потому что цена была очень привлекательной, пишет ТАСС.

Разместил объявление человек по имени «Энди», якобы, житель Германии, который должен был вернуться в Германию по состоянию здоровья и хотел оставить имущество «в надежных руках». Анна перевела 1000 евро на номер счета, предоставленный ей Энди и в ту минуту, когда Анна сделала перевод, все контакты с Энди прекратились. Анна сообщила об этом инциденте в полицию, но они сказали ей, что маловероятно, чтобы она могла вернуть ей деньги или найти Энди.

Эти преступления основаны на простоте размещения онлайн-рекламы, объясняет Пауло Фонсек из DECO, и могут быть совершены из любой части мира. Комиссар полиции Карлос Лоуренсо говорит, что бизнес «очень прибыльный и позволяет преступникам сохранять анонимность».

53-летняя агент по недвижимости из Кашкайша рассказала журналистам, что она видела фотографии своего бывшего дома, использованные для одного из фейковых предложений с ценой в 800 евро в месяц при том, что обычная цена в аренду такого дома составляет от 2000 до 3000 евро. Она сказала: «Одна женщина позвонила мне, чтобы сказать, что она перечислила 3000 евро, даже не увидев недвижимость ...», - написала она на Facebook.