Португалия: мост 25 апреля в воскресенье будет закрыт для движения

Пятница, 06 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: мост 25 апреля в воскресенье будет закрыт для движения

Причиной станет лиссабонский полумарафон.

Альтернативой для движения в воскресенье утром будет мост Васко да Гама.

Мост 25 апреля будет закрыт для движения транспорта 8 мая, с 9:05 до 13:00 в связи с лиссабонским полумарафоном.

По словам организаторов забега, регистрация уже завершена, и гонка стартует в 10:20.

Участники смогут пробежать 21 километр и насладиться уникальным видом на Лиссабон с площадки моста, соединяющего Алмаду с Лиссабоном.

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