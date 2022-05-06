Португалия: мост 25 апреля в воскресенье будет закрыт для движения

Альтернативой для движения в воскресенье утром будет мост Васко да Гама.

Мост 25 апреля будет закрыт для движения транспорта 8 мая, с 9:05 до 13:00 в связи с лиссабонским полумарафоном.

По словам организаторов забега, регистрация уже завершена, и гонка стартует в 10:20.

Участники смогут пробежать 21 километр и насладиться уникальным видом на Лиссабон с площадки моста, соединяющего Алмаду с Лиссабоном.