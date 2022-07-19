Португалия: мост Васко да Гама будет перекрыт на рассвете 22 июля

Вторник, 19 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: мост Васко да Гама будет перекрыт на рассвете 22 июля

Движение транспорта будет закрыто с 00:00 до 06:00.

Дорожное движение на мосту Васко да Гама, который соединяет Лиссабон и Алкошете в районе Сетубал, будет полностью закрыто для движения на рассвете в пятницу, с 00:00 до 06:00.

Согласно информации от компании Lusoponte, которая управляет мостом, закрытие связано с необходимостью топографической проверки в рамках работ, проводимых в настоящее время на инфраструктуре.

В качестве альтернативы Lusoponte предлагает использовать мост 25 апреля, соблюдая ограничения, наложенные на этот переход в отношении перевозки опасных материалов, которые разрешены только с 2:00 до 5:00.

В апреле компания объявила об уменьшении ширины полос движения до начала ноября в связи с выполнением работ, хотя и с сохранением шести полос движения.

Работы, как тогда указывала компания, возникли после аварии с автобусом, который полностью сгорел на настиле моста в июне 2021 года.

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