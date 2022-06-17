Португалия: мост Васко да Гама будет закрыт для движения во вторник

Пятница, 17 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: мост Васко да Гама будет закрыт для движения во вторник

Полное закрытие движения с 00:00 до 6:00 во вторник 21 июня «вызвано необходимостью топографической проверки в контексте проводимых работ».

Мост Васко да Гама будет закрыт для движения на рассвете во вторник 21 июня, с 00:00 до 06:00.

Концессионер «Лусопонте» предлагает мост 25 апреля в качестве альтернативы для пересечения Тежу рядом с Лиссабоном.

В примечании «Лусопонте» добавил, что полное закрытие движения «вызвано необходимостью топографической проверки в рамках работ, проводимых на этом мосту».

«В качестве альтернативы мы предлагаем использовать мост 25 апреля, соблюдая ограничения, наложенные на этот переход, а именно для перевозки опасных материалов (это разрешено только с 02:00 до 05:00)», - подчеркивает компания, управляющая мостом.

Мост Васко да Гама соединяет два берега Тежу между Лиссабоном и Монтижу/Алкошете, а мост 25 апреля соединяет Лиссабон и Алмаду.

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