Португалия: мост Васко да Гама будет закрыт для движения во вторник

Мост Васко да Гама будет закрыт для движения на рассвете во вторник 21 июня, с 00:00 до 06:00.

Концессионер «Лусопонте» предлагает мост 25 апреля в качестве альтернативы для пересечения Тежу рядом с Лиссабоном.

В примечании «Лусопонте» добавил, что полное закрытие движения «вызвано необходимостью топографической проверки в рамках работ, проводимых на этом мосту».

«В качестве альтернативы мы предлагаем использовать мост 25 апреля, соблюдая ограничения, наложенные на этот переход, а именно для перевозки опасных материалов (это разрешено только с 02:00 до 05:00)», - подчеркивает компания, управляющая мостом.

Мост Васко да Гама соединяет два берега Тежу между Лиссабоном и Монтижу/Алкошете, а мост 25 апреля соединяет Лиссабон и Алмаду.