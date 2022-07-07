Португалия: мост Васко да Гама снова будет закрыт для движения

Lusoponte сообщает, что «мост Васко да Гама будет полностью закрыт для дорожного движения рано утром 10 июля (с субботы на воскресенье вечером) с 00:00 до 06:00».

«Эта процедура связана с необходимостью топографической проверки в рамках работ, проводимых на этом мосту», - говорит управляющая компания.

В качестве альтернативы автомобилисты могут использовать мост 25 апреля, «соблюдая ограничения, наложенные на этот транспортный объект, а именно в части перевозки опасных грузов (разрешено только с 2:00 до 5:00)».

Мост Васко да Гама соединяет два берега Тежу между Лиссабоном и Монтижу/Алкошете, а мост 25 апреля соединяет Лиссабон и Алмаду.