Португалия: мост Васко да Гама снова закроют для движения со среды по четверг

Вторник, 26 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: мост Васко да Гама снова закроют для движения со среды по четверг

Движение будет закрыто с полуночи до 06:00.

Lusoponte сообщает, что «мост Васко да Гама будет полностью закрыт для дорожного движения рано утром 28 июля (со среды по четверг), с 00:00 до 06:00».

«Эта процедура связана с необходимостью топографической проверки в рамках работ, проводимых на этом мосту», - говорит управляющая компания.

В качестве альтернативы автомобилисты могут использовать мост 25 апреля, «соблюдая ограничения, наложенные на этот переход, а именно для перевозки опасных грузов (разрешено только с 2:00 до 5:00)».

Мост Васко да Гама соединяет два берега Тежу между Лиссабоном и Монтижу/Алкошете, а мост 25 апреля соединяет Лиссабон и Алмаду.

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