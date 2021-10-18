Португалия: мотоциклисты против техосмотров

В основе этой проблемы лежит европейская директива 2014 года, крайний срок для введения которой в национальное законодательство заканчивается в конце 2021 года с обязательным периодическим осмотром (IPO) для транспортных средств с объемом цилиндров более 125 куб. см.

Однако можно было бы избежать введения этих правил, если бы государства-члены продемонстрировали (через статистику безопасности дорожного движения), что такой же уровень безопасности может быть достигнут с помощью альтернативных мер.

Такое исключение было достигнуто Ирландией, Голландией и Финляндией, и было бы в равной степени жизнеспособным для Португалии, отметил представитель группы мотоциклистов действий (GAM) Антониу Мануэль Франсишку.

«Любая мера, связанная с транспортными средствами, должна отдавать приоритет безопасности дорожного движения и предотвращению несчастных случаев. Все исследования, проведенные до сих пор, говорят нам, что механические поломки практически ничего не значат с точки зрения причин аварий мотоциклов - всего лишь 0,3%», - сказал он.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на мотоциклах техосмотры ничего не добавят. Любое действие на дороге со стороны властей, PSP или GNR , позволяет контролировать состояние транспортных средств, - добавил делегат».

Акции протеста прошли 18 октября по всей стране, от Порту до Фару, а также на островной части Португалии.