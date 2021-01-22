Португалия: MotoGP вернется в Портимао 18 апреля

Автодром Интернасьонал-ду-Алгарве, в Портимане, второй год подряд будет принимать чемпионат мира MotoGP.

Откладывание гонок, запланированных в Аргентине (11 апреля) и США (18 апреля), в связи с увеличением случаев, вызванных пандемией нового коронавируса, продвинуло автодром Internacional Алгарве в качестве альтернативы эффективной схемы чемпионата.

Президент Международной федерации мотоспорта говорит, что у него есть надежда на то, что на Гран-при Португалии MotoGP 2021 года сможет присутствовать публика. «На данный момент мы все еще не знаем, будут ли зрители, но я надеюсь, что ситуация в нашей стране улучшится таким образом, что мы сможем подарить эту радость португальцам: увидеть вживую Мигеля Оливейру и всех других фантастических гонщиков», - предположил Жорж Вьегаш.

В 2020 году на Autódromo Internacional do Algarve прошел последний раунд чемпионата 21 ноября, который выиграл португалец Мигель Оливейра после нескольких отмен других соревнований, вызванных пандемией. «Португалия продолжит путь крупных событий, чтобы вернуться к нормальной жизни, к которой мы все стремимся как можно скорее» , - заключил Жорж Вьегаш.