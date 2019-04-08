Португалия: Моуриньо нахваливает итальянские СМИ

Понедельник, 08 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: Моуриньо нахваливает итальянские СМИ

Португальский тренер Жозе Моуринью оценил работу спортивных СМИ в странах, где он успел поработать.

«Лучшие журналисты — итальянцы. На мой взгляд, они больше всех знают о футболе. Они так увлечены футболом, что хотят знать, понимать и воспринимать все об этом спорте. Они, несомненно, также лучше подготовлены и имеют очень богатый язык при обсуждении футбола», — сказал Моуринью.

«Португальская пресса очень хорошая, но в Англии существует очень четкое различие между журналистами и комментаторами. Поэтому мне кажется, что их тенденции определяются тем, кто им нравится или не нравится. Есть некоторые комментаторы, которые считают себя великими экспертами, но маска падает, когда они отходят от экрана компьютера.

Испанские СМИ обожают футбол и клубы, которые они поддерживают. Они живут этим 24 часа в сутки, но часто слишком подвержены влиянию клубов, которые они любят», - добавил цитирует Моуринью news.sportbox.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья