Португалия: Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед

Вторник, 18 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед

Португальский специалист уволен из манчестерского клуба.

Об отставке тренера объявил официальный твиттер Манчестер Юнайтед. Клуб поблагодарил Моуриньо за работу и добавил, что временный тренер будет объявлен в ближайшее время.

Также отмечается, что клуб уже приступил к поискам нового тренерского штаба, пишет football.ua.

Моуриньо возглавил МЮ в мае 2016 года, подписав контракт сроком на три года. В январе этого года менеджер продлил соглашение еще на год. Моуриньо привел МЮ к победе в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

К увольнению наверняка привели удручающие результаты МЮ в чемпионате Англии в этом сезоне. После 17-ти туров манкунианцы идут на 6-м месте, отставая от первого Ливерпуля на 19 очков.

Интересно, что ровно три года и один день назад Моуриньо был уволен из Челси. Тогда "синие" шли на 16-м месте.

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