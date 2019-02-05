Португалия: Моуриньо узнал, что хоккей не его вид спорта
Многие болельщики и фанаты хоккея были вчера удивлены тем, что к ним в Балашиху, приехал известный тренер Жозе Моуриньо.
И не просто приехал в качестве зрителя, но и раздал автографы, пообщался с хоккеистами, погулял по базе и провел стартовое вбрасывание.
И со всеми своими обязанностями почетного гостя Особенный справился на отлично, кроме последнего. Проведя само вбрасывание, Жозе развернулся и поскользнулся на специально выложенном для него красном ковре, пишет logincasino.com.
Как утверждают очевидцы, Жозе серьезно не пострадал, хотя вначале в СМИ проскользнула информация, что португалец сломал ключицу.
На данный момент Моуриньо находится без работы после увольнения в декабре из «Манчестер Юнайтед», которым он руководил в течение трех лет. За это время клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.
Ближайшее будущее Жозе в СМИ связывают с мадридским «Реалом», «Бенфикой» и «Интером». Сам же португалец не раз заявлял о том, что свой период в «нерадзурри» считает самым счастливым.